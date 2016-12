foto Ansa

23:34

- Due persone, padre e figlio, sono stati accoltellati a Salerno durante una lite scoppiata in un condominio. L'aggressore, un uomo di 30 anni, è stato fermato dagli agenti. I feriti sono un uomo di 65 anni e il figlio di 32. Quest'ultimo è il più grave: colpito all'addome, al torace e alle braccia, è stata portato in ospedale. La lite è scoppiata per futili motivi, pare per una questione di una finestra aperta nella tromba delle scale.