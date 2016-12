foto Ansa

09:36

- E' stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno intimato di consegnare il portafogli e alla sua reazione è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba destra. Soccorso e portato in ospedale, S.D.S, 29 anni, è risultato solo lievemente ferito e guaribile in pochi giorni. Sulla vicenda indaga la polizia.