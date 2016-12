La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, parla poi con l'avvocato Carmen Posillipo, a cui cita una sua dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera: "Poi la ventenne dice che avrebbe volentieri rilasciato un’intervista a pagamento da qualche parte in modo da procurare i soldi della cauzione per l'uomo che l'ha percossa". "Questo non è assolutamente vero, io non l'ho detto, il giornalista ha capito male", replica il legale.