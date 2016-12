foto LaPresse

12:07

- Circa 50 agenti di polizia penitenziaria si sono incatenati davanti al carcere di Poggioreale, a Napoli, per protestare contro la carenza di personale e il sovraffollamento. In Campania, fanno sapere, mancano circa 200 poliziotti. In un volantino si contesta "il capo del dipartimento amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino per la sua gestione fallimentare". Solidarietà è stata espressa da alcuni parenti di detenuti.