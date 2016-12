foto Ansa

- Il Tribunale del Riesame di Napoli ha concesso i domiciliari all'ex direttore de L'Avanti, Valter Lavitola, condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Si è ora in attesa che il Dap provveda alla dotazione di un braccialetto elettronico per il controllo a distanza, secondo quanto stabilito in precedenza dal gup.