Tenta furto in "Villa degli orrori": fermato

Akinole Igola stava nascondendo la refurtiva, monili e orologi, in un borsone. La villetta di Domenico Belmonte, 73 anni, ex direttore sanitario del carcere napoletano di Poggioreale, fu sequestrata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dopo il ritrovamento dei resti delle due donne.



Belmonte fu accusato di aver ucciso la moglie Elisabetta Grande e la figlia Maria e di averne occultato i cadaveri. Fu fermato la notte tra il 13 e 14 novembre e poi arrestato. Il 7 dicembre, dopo 23 giorni in cella, il Tribunale del Riesame annullò l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal il 16 novembre dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva convalidato il fermo disposto dalla procura sammaritana.