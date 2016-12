foto Ingv

21:40

- Un lieve evento sismico è stato avvertito dalla popolazione nelle province di Salerno e Avellino. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Bracigliano e Siano in provincia di Salerno e Montoro Inferiore in quella di Avellino. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. La scossa ha avuto una magnitudo locale di 2.2.