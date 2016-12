Salerno, sparano per entrare in discoteca

foto Carabinieri 11:36 - Tre persone sono rimaste ferite a colpi d'arma da fuoco davanti a una discoteca del litorale di Pontecagnano-Faiano, nel Salernitano. E' accaduto nella notte, quando due giovani, dopo essersi visti negare l'ingresso nel locale, hanno aperto il fuoco. Un ragazzo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri, mentre il complice è riuscito a fuggire. Gli investigatori hanno recuperato le due armi utilizzate nella sparatoria. - Tre persone sono rimaste ferite a colpi d'arma da fuoco davanti a una discoteca del litorale di Pontecagnano-Faiano, nel Salernitano. E' accaduto nella notte, quando due giovani, dopo essersi visti negare l'ingresso nel locale, hanno aperto il fuoco. Un ragazzo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri, mentre il complice è riuscito a fuggire. Gli investigatori hanno recuperato le due armi utilizzate nella sparatoria.

Feriti due buttafuori e un ragazzo - I due erano stati allontanati dagli addetti alla sicurezza del locale, ma hanno quindi deciso di tentare di entrare utilizzando l'ingresso della spiaggia privata, dove però sono stati di nuovo bloccati. A quel punto hanno estratto le pistole e hanno cominciato a sparare ferendo due addetti alla sicurezza, di 46 e 36 anni, e un cliente del locale, un giovane di 21 anni. I tre hanno riportato ferite alle spalle, agli arti e ai glutei. Sono ricoverati nell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.



Fermato un 22enne della zona - Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno), che hanno recuperato anche le due pistole e ora stanno indagando per identificare e rintracciare il secondo giovane che, dopo aver sparato, è riuscito a scappare. Il giovane fermato ha 22 anni, è del Salernitano ed è stato condotto in caserma per essere ascoltato.