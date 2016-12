foto Dal Web

- Due persone, un ragazzo di 16 anni e un uomo di 50, sono morte in un tamponamento avvenuto sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Montercorvino Pugliano (Salerno). L'incidente è avvenuto sulla corsia sud, in un tratto a tre corsie, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.