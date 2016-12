Napoli, donna uccisa in casa: arrestato il figlio

- Ha ammesso di aver stretto le mani attorno al collo di sua madre fino a farla morire. Vincenzo Villani, 48 anni, è stato arrestato per omicidio dai carabinieri a Boscotrecase, comune alle porte di Napoli. Al magistrato che lo ha interrogato avrebbe detto di aver perso il controllo al culmine di una lite ma che non avrebbe mai voluto uccidere la madre. Giuseppina Portanova, 88 anni, viveva da sempre con il figlio che, stando al racconto dei vicini, soffriva di problemi psichici.

A chiedere aiuto è stata la badante della donna che ha assistito al litigio. La donna ha anche cercato di intervenire per fermare la rabbia di Villani ma è stata scaraventata via ed è così corsa a chiedere aiuto. Quando le forze dell'ordine sono arrivate in via Salvo d'Acquisto, al numero civico 80, nell'abitazione della famiglia Portanova, era però troppo tardi.

L'anziana giaceva senza vita sul suo letto ancora in pigiama. Di fronte al cadavere, il figlio in stato confusionale che ha ammesso di aver commesso il delitto. Gli inquirenti hanno anche parlato con i vicini: non hanno sentito né grida né rumori provenire dall'appartamento ma hanno confermato che i due litigavano spesso.