foto Ansa

21:57

- Un uomo ha investito con la propria auto sulle strisce pedonali una mamma e i suoi due figli, di 4 e 7 anni, e si è dato alla fuga. Ma non aveva fatto i conti con i passanti che lo hanno rincorso, bloccato e consegnato ai carabinieri. E' successo in serata nel centro di Baronissi (Salerno). L'investitore, un giovane napoletano, è stato portato in caserma. Il bimbo più piccolo ha riportato un grave trauma ed è in prognosi riservata.