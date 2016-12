foto LaPresse

14:20

- Gli uomini della squadra mobile di Napoli hanno arrestato Luigi Galletto, boss della camorra affiliato al clan Contini. L'annuncio è stato dato dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al termine del Cdm. Galletto, 59 anni, era latitante da un anno e su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di estorsione e usura. Personaggio di spicco del clan, teneva il libro mastro per gli stipendi degli affiliati.