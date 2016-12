foto LaPresse

- Attimi di paura a San Bartolomeo in Galdo, in provincia id Benevento, dove un "cecchino" improvvisato ha sparato da un balcone con un fucile ad aria compressa. Tre passanti, tra i quali un bambino, sono rimasti feriti in maniera non grave. Il responsabile, un diciannovenne del posto, è stato denunciato per lesioni aggravate, getto pericoloso di cose e sparo in luogo pubblico con arma ad aria compressa.