foto LaPresse

18:11

- Una donna è stata trovata morta, accoltellata, in una stradina nel comune di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Il corpo della vittima, di giovane età, è stato rinvenuto in via Pertini, in aperta campagna. La coltellata le è stata inferta alla schiena. I carabinieri stanno cercando di accertare le sue generalità.