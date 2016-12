foto Ansa

17:45

- Disordini e incidenti nei pressi del conservatorio di San Pietro a Majella, a Napoli, dove si è recato in visita il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza. Un corteo di una sessantina di studenti della "Rete studentesca napoletana", espressione dell'area No Global, è stato caricato dalla polizia. Già in precedenza c'erano stati scontri tra manifestanti e studenti.