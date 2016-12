Il ministro Carrozza in visita a Napoli: tensioni

foto LaPresse Correlati Sicurezza, Viminale: attenzione alta

Napoli, rissa tra manifestanti in piazza 18:02 - Dopo le tensioni di questa mattina davanti alla prefettura di Napoli, nel pomeriggio ci sono stati altri incidenti nei pressi del conservatorio di San Pietro a Majella, dove è arrivato in visita il ministro della Pubblica istruzione Maria Chiara Carrozza. Gli studenti hanno manifestato in corteo e contro di loro c'è stata una carica della polizia. In seguito all'intervento delle forze dell'ordine, i manifestanti si sono dispersi.

Alla dimostrazione c'erano una sessantina di giovani della "Rete studentesca napoletana", espressione dell'area "No Global".



Il corteo era partito da via San Biagio dei Librai per raggiungere piazza Miraglia, dove hanno trovato il cordone delle forze dell'ordine e sono tornati indietro imboccando via San Sebastiano, dove si sono scontrati con gli agenti. Durante la visita del ministro al Conservatorio, i poliziotti hanno presidiato l'edificio, che si trova in pieno centro storico a Napoli.



In mattinata invece, manifestanti e studenti stavano protestando per ragioni diverse in piazza Plebiscito, quando sono venuti alle mani. Anche stamattina è intervenuta la polizia che era schierata a protezione della prefettura, proprio in attesa dell'arrivo del ministro. Gli agenti hanno caricato per tre volte i due gruppi di manifestanti.



Dopo alcuni momenti di altma tensione, gli studenti universitari avevano lasciato la piazza mentre i lavoratori del Consorzio erano tornati a presidiare l'ingresso della prefettura proseguendo la loro protesta sui temi di lavoro. Poi, nel tardo pomeriggio, la nuova ondata di scontri.