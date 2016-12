foto Ansa

07:58

- Due giovani sono stati feriti a colpi di arma da fuoco in un agguato davanti a un centro scommesse a Napoli. Raffaele Spirito, 22 anni, pregiudicato, è stato raggiunto da un proiettile alla base del collo ed è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, nell'ospedale Loreto Mare. Nello stesso ospedale è ricoverato anche l'altro giovane, Marino Esposito, 23 anni, incensurato, raggiunto da un proiettile a un braccio.