foto Ansa

00:42

- E' salito a tre il bilancio delle persone decedute per il crollo di un balcone a Portici durante la processione del Santo Patrono. Due donne e un uomo sono deceduti a causa delle ferite riportate. Le vittime sono tutte spirate in ospedale. Si tratta di Maria Vela, di 67 anni, di Concetta Evangelista di 65 anni, e di un 65enne di cui ancora non sono state rese note le generalità.