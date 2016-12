Schianto tra auto nel Napoletano: 5 morti

foto Ansa Correlati Napoli, incidente mortale 21:18 - E' finita in tragedia la prima domenica di maggio per una famiglia di Marigliano (Napoli) coinvolta in un terribile incidente avvenuto tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, nel Napoletano: le cinque persone che viaggiavano su una Fiat "500" - tutti componenti dello stesso nucleo familiare - hanno perso la vita (il padre di 41 anni, la madre di 38, e tre figli, un maschietto e due femmine, di 11, 16 e 15 anni). - E' finita in tragedia la prima domenica di maggio per una famiglia di Marigliano (Napoli) coinvolta in un terribile incidente avvenuto tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, nel Napoletano: le cinque persone che viaggiavano su una Fiat "500" - tutti componenti dello stesso nucleo familiare - hanno perso la vita (il padre di 41 anni, la madre di 38, e tre figli, un maschietto e due femmine, di 11, 16 e 15 anni).

La 15enne non ce l'ha fatta: ha lottato tra la vita e la morte al Policlinico di Napoli per ore ma poi è deceduta. La vettura si è scontrata frontalmente con un'Audi Q5 alla cui guida c'era un uomo di 38 anni, fratello di un ex candidato sindaco di San Giuseppe Vesuviano, anch'egli è finito in ospedale a Sarno: le sue condizioni sono critiche.



L'auto quasi disintegrata - L'impatto, violentissimo, è avvenuto al chilometro 20,400 della strada statale 268, nel territorio di San Giuseppe Vesuviano. La Fiat, guidata dal capofamiglia, viaggiava in direzione di Angri (Salerno). L'Audi, anch'essa guidata dal 38enne di San Giuseppe Vesuviano, invece, procedeva in verso Napoli. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che l'impatto sia avvenuto a causa dell'alta velocità.



Una scena raccapricciante - Raccapricciante la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco e i carabinieri accorsi sul posto per prestare soccorso alle vittime: lamiere contorte e corpi lacerati. Per estrarli si è dovuto ricorrere a grosse cesoie con le quali sono state tranciate le lamiere contorte per estrarre i corpi straziati. A qualche chilometro dal luogo dell'incidente, nel territorio del comune di Somma Vesuviana, poco tempo si era verificato un incidente analogo. Anche in quell'occasione ci furono delle vittime.