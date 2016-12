foto Ansa

20:52

- Un anziano è morto carbonizzato a Serino (Avellino), mentre era in casa da solo. La sua abitazione è stata semidistrutta da un incendio, che si è sviluppato per cause accidentali. La vittima, Antonio Fasi, di 80 anni, si trovava nell'edificio, dove viveva con sua figlia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si era addormentato sul divano e una sigaretta lasciata accesa avrebbe causato l'incidente.