22:48

- Un operaio di 62 anni, Nicola Carrano, rimasto senza lavoro da circa un anno, si è tolto la vita a Matinelle di Albanella (Salerno). Licenziato dalla ditta di calcestruzzi per la quale aveva lavorato per diversi anni, entrata in crisi e poi fallita, il sessantaduenne non riusciva a trovare un lavoro. "Tutto questo a causa dello Stato, grazie", ha scritto la famiglia dell'uomo nel manifesto funebre.