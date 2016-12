Dal carcere di Nisida in pizzeria, giovani "difficili" colti con le mani in pasta

foto Ufficio stampa 12:04 - Nei locali della “Pizzeria dell'Impossibile” le pizze hanno un sapore speciale. Sono preparate e servite da 15 minori a rischio che hanno iniziato un corso di formazione di 200 ore per imparare un lavoro e diventare pizzaioli. Il progetto, partito a febbraio, è promosso dall'Associazione Scugnizzi con l'aiuto della catena di ristoranti Fratelli La Bufala e del Comune di Napoli. Le pizze sono poi distribuite ai poveri del quartiere. - Nei locali della “” le pizze hanno un sapore speciale. Sono preparate e servite da 15 minori a rischio che hanno iniziato un corso di formazione di 200 ore per imparare un lavoro e diventare. Il progetto, partito a febbraio, è promosso dall'con l'aiuto della catena di ristorantie del Comune di Napoli. Le pizze sono poi distribuite aidel quartiere.

Antonio Franco, presidente dell'Associazione Scugnizzi: come nasce l'idea?

Il progetto "Finché c'è pizza c'è speranza" è presente nel carcere minorile di Nisida già dal 2010. Visto il successo e i risultati positivi all'interno della struttura carceraria, abbiamo deciso di esportare questo modello. Abbiamo chiesto al Comune di darci uno spazio e, grazie all'aiuto dei Fratelli La Bufala, abbiamo messo in piedi il locale in via De Blasiis. Questi ragazzi, non avendo un lavoro e non avendo studiato, sono particolarmente “appetibili” dalla criminalità. Noi cerchiamo di dare una alternativa.



Come è strutturato il corso?

In totale abbiamo 15 ragazzi, dieci segnalati dal Tribunale dei Minori e altri cinque provenienti dai quartieri disagiati. Lavorano tre giorni alla settimana: dalle 10 alle 12 fanno scuola seguiti da un vero maestro pizzaiolo, dalle 12 alle 14 apriamo la pizzeria.



Pizze "speciali" per clienti "speciali"

I nostri clienti sono i poveri della città: distribuiamo 50 ticket-pizza al giorno a chi è in difficoltà, tramite le parrocchie oppure le associazioni di volontariato. Il locale, è bene chiarirlo, non è una mensa per poveri: non ci sono, infatti, lunghe tavolate ma soltanto piccoli tavoli per massimo quattro persone. Per i clochard è importante che si sentano accolti e che siano trattati come clienti "normali". Per i minori, che hanno conosciuto soltanto il modello dei guadagni facili, è un'esperienza significativa entrare in contatto con i senzatetto.



Le difficoltà di fare scuola con questi ragazzi

All'inizio avevamo alcune perplessità. Temevano che potessero nascere attriti tra i minori provenienti dal Tribunale e gli altri. Invece sono riusciti a fraternizzare. Sono consapevoli che si giocano il loro futuro. Il magistrato deciderà se torneranno in carcere o meno anche grazie a un nostro giudizio. I minori sono divisi in tre gruppi che, a turno, si alternano in sala o al forno. In questo modo saranno pronti per un eventuale lavoro imparando anche come si diventa una squadra.



Come reagiscono?

I ragazzi lavorano in allegria e, stando con i poveri, comprendono l'importanza di aiutare il prossimo. Chi fa più di dieci assenze, però, è allontanato. Devono capire che il corso non va fatto soltanto perché è obbligatorio. Mi ha confessato Alessio: “Fino a due mesi fa, sapevo solo mangiare la pizza. Ora riesco a impastarla e a cuocerla”. Per lui, una grande soddisfazione.



Il futuro

Sappiamo che in Italia mancano almeno 6mila pizzaioli. 'Chi trova un lavoro, fa pace con la vita', ripetiamo noi dell'Associazione. Alla fine del percorso, i ragazzi saranno pronti. Di questi quindici, sicuramente due saranno assunti dal gruppo Fratelli La Bufala. Se per Gianni Morandi solo uno su mille ce la fa, mi sembra che il nostro sia un buon risultato.

Massimo Spinosa