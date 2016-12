foto Getty

- Per aver ferito a colpi di pistola la nuora albanese, nel giardino di casa, un pensionato di 86 anni di Serino (Avellino) è stato arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio aggravato. La donna è ricoverata in ospedale ad Avellino in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'uomo avrebbe sparato contro la nuora al suo rientro a casa, davanti ai nipoti di sei e sedici anni.