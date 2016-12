foto Ansa

09:22

- Vincenzo Dati, 26 anni, è stato arrestato dalla Polizia in un'operazione scattata all'alba a Scampia, alla periferia di Napoli. E' ricercato dal luglio scorso, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Dda, per un tentativo di omicidio conclusosi con un conflitto a fuoco con la Polizia. Dati è ritenuto vicino al clan camorristico Leonardi, alleato con i cosiddetti "girati" della Vanella Grassi.