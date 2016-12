Inchiesta sui rifiuti, 21 arresti a Napoli

foto LaPresse Correlati Vacanze pagate, Malinconico si dimette

Video 12:55 - La guardia di finanza di Napoli ha arrestato 21 persone nell'ambito dell'inchiesta sul Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tra i destinatari dei provvedimenti c'è anche l'ex sottosegretario - La guardia di finanza di Napoli ha arrestato 21 persone nell'ambito dell'inchiesta sul Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tra i destinatari dei provvedimenti c'è anche l'ex sottosegretario Carlo Malinconico , per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Custodia in carcere, invece, per gli imprenditori Sabatino Stornelli (ex a.d. di Selex Management, gruppo Finmeccanica), Maurizio Stornelli e Francesco Paolo Di Martino.

Durante le indagini i finanzieri hanno trovato un documento in cui sarebbero indicate una serie di consulenze per un milione di euro che l'imprenditore De Martino avrebbe pagato a Malinconico, all'epoca dei fatti presidente di una commissione tecnica sul Sistri del Ministero dell'ambiente.



Gip: "Il sistema serviva per arricchirsi" - Progettato per contribuire alla soluzione dell'emergenza rifiuti ma mai entrato in funzione, ha rappresentato l'occasione per illeciti arricchimenti attraverso il sistema della corruzione. Così in sintesi, il gip Nicola Miraglia Del Giudice descrive l'appalto del Sistri. Il giudice ricorda che il ministero dell'Ambiente studiò un controllo informatizzato centrale sulle quantità di rifiuti smaltite nel territorio campano ed in particolare nel Napoletano. "L'indagine, tuttavia, ha permesso di evidenziare che - purtroppo - l'ideazione di tale sistema ha dato modo di realizzare gravi condotte di illecito arricchimento ad opera di coloro che sono stati incaricati dal Ministero di studiare e di fronteggiare l'emergenza; arricchimento che passa attraverso la corruzione di importanti esponenti del settore pubblico, incaricati di rivestire delicati compiti finalizzati alla soluzione dell'emergenza".



"Segreto di Stato per evitare appalti" - Il segreto di Stato apposto al progetto Sistri sarebbe stato utilizzato per affidare l'appalto senza bandire alcuna gara. Il segreto fu apposto nel 2007 dall'allora ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. Gli inquirenti ricordano che "tutti i soggetti ascoltati hanno reso dichiarazioni che confermano la strumentalizzazione del procedimento al fine di favorire l'affidamento dell'appalto alla Selex", società del gruppo Finmeccanica. Il segreto di Stato fu successivamente derubricato in segreto amministrativo e infine eliminato del tutto.