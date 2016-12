Elisa Claps, il legale: "Restivo? Un macellaio"

foto Ansa 13:43 - "Un macellaio", in possesso di "una lucidità impressionante, capace di pianificare anche i depistaggi". Così, in uno dei passaggi del suo durissimo intervento, l'avvocato della famiglia Claps ha definito Danilo Restivo. L'uomo è l'unico imputato nel processo d'appello sull'omicidio di Elisa Clap, in corso a Salerno. - "Un macellaio", in possesso di "una lucidità impressionante, capace di pianificare anche i depistaggi". Così, in uno dei passaggi del suo durissimo intervento, l'avvocato della famiglia Claps ha definito Danilo Restivo. L'uomo è l'unico imputato nel processo d'appello sull'omicidio di Elisa Clap, in corso a Salerno.

Danilo Restivo, quando rilascerà le sue dichiarazioni spontanee, vuole che l'udienza sia pubblica e non a porte chiuse come previsto dal rito abbreviato con il quale si sta svolgendo, a Salerno, il processo. La richiesta ha visto il parere negativo del pm e delle parti civili. Ora i giudici sono in camera di consiglio per decidere.