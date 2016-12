Salerno, tenta di adescare 11enne su Facebook

foto Afp Correlati Morto Udine, si costituiscono due 15enni 12:48 - Sposato, padre di tre figlie minorenni, tentava di adescare una bambina di undici anni su Facebook. E' accaduto a Vallo della Lucania, nel Salernitano. L'uomo, 42 anni, impiegato, avrebbe tentato di adescare la bambina sul social network, intrattenendo con lei numerose conversazioni e avanzando proposte sempre più esplicite. Ad accorgersi di tutto è stata la madre della bambina, che ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. - Sposato, padre di tre figlie minorenni, tentava diuna bambina di undici anni su. E' accaduto a, nel Salernitano. L'uomo, 42 anni, impiegato, avrebbe tentato di adescare la bambina sul social network, intrattenendo con lei numerose conversazioni e avanzando proposte sempre più esplicite. Ad accorgersi di tutto è stata la madre della bambina, che ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

I militari hanno perquisito la casa dell'uomo, sequestrando un computer dal quale gli inquirenti potrebbero recuperare elementi importanti per l'inchiesta. "Attendiamo sereni il corso delle indagini - ha commentato Angelo Segreto, legale dell'indagato . - Non ci sono elementi per una prognosi di colpevolezza". Domani è fissata l'udienza per decidere l'eventuale dissequestro del computer, così come richiesto dall'avvocato.