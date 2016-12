foto Getty

- Un uomo di 35 anni, originario di Villaricca (Napoli), è stato ferito con due coltellate da uno sconosciuto, a Napoli, mentre era in compagnia della famiglia in strada. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. L'uomo, incensurato, ha riportato ferite all'emitorace destro. Trasportato all'ospedale Cardarelli è stato ricoverato in prognosi riservata. Indagano gli agenti della questura di Napoli e del commissariato di Scampia.