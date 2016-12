Napoli, rapina a Torre del Greco: anziano muore

foto Ansa Correlati Orefice ucciso, rapina per depistare indagini 13:02 - Nunzio Prospero, di 80 anni, è morto nel corso di una rapina compiuta nella notte nella sua casa alla periferia di Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'anziano, che era con la moglie, di 83 anni, è stato aggredito e immobilizzato da tre rapinatori. La donna, che si trova su una sedia a rotella, è riuscita a dare l'allarme chiamando un loro nipote, ma l'80enne era già deceduto. - Nunzio Prospero, di 80 anni, è morto nel corso di una rapina compiuta nella notte nella sua casa alla periferia di Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'anziano, che era con la moglie, di 83 anni, è stato aggredito e immobilizzato da tre rapinatori. La donna, che si trova su una sedia a rotella, è riuscita a dare l'allarme chiamando un loro nipote, ma l'80enne era già deceduto.

La donna ai militari, ancora sotto shock, ha raccontato che il raid, ad opera di tre persone, è avvenuto poco prima delle 20. Lei e il marito erano all'esterno del loro vecchio casolare di campagna quando i malviventi sono entrati e li hanno aggrediti e presi a schiaffi, prima di riportarli nell'abitazione e iniziare a rovistare negli armadi.



Immobilizzati i due anziani, i criminali, tutti a volto coperto, si sono impossessati di alcuni oggetti preziosi e di denaro contante e sono fuggiti per le campagne intorno all'abitazione. A distanza di qualche ora, la donna è riuscita a chiedere aiuto telefonando a un nipote, che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi, il pensionato però è stato trovato già morto. Sul cadavere sarà eseguita l'autopsia per stabilire se il decesso è avvenuto per le percosse e le violenze subite o per un malore.