foto Carabinieri

06:51

- Una vasta operazione dei carabinieri è scattata nella notte per l'esecuzione di 80 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Napoli, contro presunti appartenenti ai clan camorristici "Gallo-Cavalieri" e "Gionta". Le due fazioni sono in lotta per il controllo delle attività illecite nell'area di Torre Annunziata (Napoli).