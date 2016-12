Irpinia, trovato nel fiume corpo automobilista

foto LaPresse Correlati Donna nel fiume in Irpinia, proseguono le ricerche 13:21 - E' stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita di Natalie Ciccone, la 19enne finita con la sua auto nel fiume Ofanto, mentre percorreva la statale Ofantina in Alta Irpinia, tra sabato e domenica. Le ricerche che si erano protratte per tutta la giornata di Pasqua sono riprese all'alba ed hanno viste impegnati quindici vigili del fuoco dei distaccamenti di Lioni ed Avellino insieme a quelli del nucleo sommozzatori. - E' stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita di Natalie Ciccone, la 19enne finita con la sua auto nel fiume Ofanto, mentre percorreva la statale Ofantina in Alta Irpinia, tra sabato e domenica. Le ricerche che si erano protratte per tutta la giornata di Pasqua sono riprese all'alba ed hanno viste impegnati quindici vigili del fuoco dei distaccamenti di Lioni ed Avellino insieme a quelli del nucleo sommozzatori.

L'allarme era scattato nella notte tra sabato e domenica quando i genitori della 18enne, non vedendola rientrare, avevano allertato le forze dell'ordine. Le ricerche erano partite subito ma erano state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni del tempo.



La ragazza, originaria di Conza della Campania (Avellino) che era sola in auto al momento dell'incidente, alla guida della sua Fiat Punto stava percorrendo la statale 401, a pochi chilometri da Lioni (Avellino), quando per cause ancora da accertare ha sbandato e dopo aver sfondato il guard rail è finita nel fiume. Sono in corso accertamenti per stabilire dove fosse diretta Natalie: il luogo dove è avvenuto l'incidente si trova a una decina di chilometri da Conza dove la giovane risiedeva.