foto Ansa

10:08

- "Se sono pronta? Sono sempre pronta a guardare in faccia Danilo Restivo". Queste le parole della mamma di Elisa Claps, Filomena, che a breve nell'aula della corte di assise di appello di Salerno incontrerà Danilo Restivo, unico imputato per l'omicidio della figlia. L'udienza è in corte d'assise d'appello al Palazzo di Giustizia di Salerno: Restivo egge gli atti del processo e ha con sè un block notes per prendere appunti.