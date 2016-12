Napoli, bimbo muore a scuola soffocato da cibo

foto LaPresse 18:37 - A Napoli un bimbo di quattro anni è morto soffocato da un pezzo di mozzarella. Il piccolo stava pranzando nella mensa della scuola Minucci, quando ha mostrato segni di soffocamento. E' stato il personale scolastico ad accompagnare in auto il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ma non c'è stato nulla da fare. - A Napoli un bimbo di quattro anni è morto soffocato da un pezzo di mozzarella. Il piccolo stava pranzando nella mensa della scuola Minucci, quando ha mostrato segni di soffocamento. E' stato il personale scolastico ad accompagnare in auto il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ma non c'è stato nulla da fare.

I genitori del bambino sono stati subito allertati ma quando sono arrivati era già troppo tardi. Il piccolo si chiamava Patrizio e avrebbe compiuto i 5 anni a luglio. La materna in cui si è verificato il tragico fatto fa parte di un istituto che comprende anche una scuola elementare e una media.



Il direttore: "Abbiamo fatto di tutto per salvarlo" - "Una tragedia terribile, una fatalità che mi lascia senza parole". Queste le parole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Diego Bouché dopo aver appreso la terribile notizia. "Da quanto mi è stato riferito dal dirigente scolastico dell'istituto - riprende - i docenti si sono adoperati e hanno fatto tutte le manovre necessarie per salvare il bimbo. Poi, quando hanno visto che non riuscivano a risolvere il problema, è scattato il trasferimento al Cardarelli dove il bimbo è arrivato vivo. Da quanto ci consta, sarebbe deceduto circa mezz'ora dopo. In ogni caso, i docenti che sono intervenuti avevano le competenze per farlo", conclude, riferendosi alle lamentele di alcune mamme.



Della vicenda, in attesa delle risultanze della magistratura, si interesserà anche l'ufficio legale dell'Ufficio Scolastico Regionale. "Siamo vicini alla famiglia - conclude Bouché - in questo momento così terribile".