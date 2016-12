foto LaPresse

09:44

- Due giovani fermati dalla polizia per l'accoltellamento di tre ragazzi di Nocera inferiore, avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Salerno, sono indagati per duplice tentato omicidio e lesioni aggravate. Un terzo fermato, che avrebbe avuto un ruolo marginale nel grave fatto, è stato denunciato in stato di libertà per concorso in duplice tentato omicidio e concorso in lesioni aggravate.