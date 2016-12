foto Ansa

- Due figli del noto imprenditore dello zucchero Dante Passarelli, Biagio e Franco Passarelli, sono finiti in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. I carabinieri di Caserta hanno arrestato anche la moglie di Franco Passarelli, cui viene contestata l'accusa di furto, e altre due persone. In corso anche un sequestro di beni e società per oltre 165 milioni di euro.