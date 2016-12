Salerno, tre giovani accoltellati sul lungomare

foto Getty Correlati Grosseto, pedone ucciso da un pirata della strada 09:23 - Tre giovani sono stati accoltellati a Salerno in una lite cominciata per futili motivi in piazza della Concordia, sul lungomare, uno dei luoghi della movida cittadina. Uno di loro è stato operato ed è in prognosi riservata. I tre erano in compagnia delle fidanzate quando sono stati avvicinati da altri giovani che hanno rivolto apprezzamenti pesanti alle ragazze. Ne è nata una discussione e uno degli aggressori ha estratto un coltello ferendo i giovani. - Trein una lite cominciata per futili motivi in piazza della Concordia, sul lungomare, uno dei luoghi della movida cittadina.. I tre erano in compagnia delle fidanzate quando sono stati avvicinati da altri giovani che hanno rivolto apprezzamenti pesanti alle ragazze. Ne è nata una discussione e uno degli aggressori ha estratto un coltello ferendo i giovani.

Successivamente la polizia ha fermato tre giovani, due dei quali risultano ora indagati per duplice tentato omicidio e lesioni aggravate. Il terzo, 23 anni, avrebbe avuto soltanto un ruolo marginale nella vicenda e risulta denunciato in stato di libertà per concorso in duplice tentato omicidio e concorso in lesioni aggravate.



I tre aggrediti sono di Nocera Inferiore e hanno dai 21 ai 23 anni. Dopo aver ricevuto i soccorsi sono stati portati nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le condizioni di uno dei tre, un ragazzo di 23 anni, sono apparse subito gravi, anche se le sue condizioni sono in lieve miglioramento. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata per la ferita al torace, che ha intaccato un polmone. Il 23enne è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico. Gli altri due, invece, sono stati dimessi dopo essere stati medicati.



A firmare il decreto di fermo per i due giovani è stato il pm della Procura della Repubblica di Salerno, Marco Colamonici, che ha coordinato le indagini condotte dalla squadra mobile della questura. I due fermati, senza precedenti penali, ora sono rinchiusi nel carcere di Fuorni, hanno 27 e 19 anni.



Al momento gli investigatori non hanno ancora ritrovato il coltello e il tirapugni utilizzati dai due aggressori.