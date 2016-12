foto Tgcom24

12:41

- "Entro in galera con la serenità di chi sa di essere innocente". queste le parole di Nicola Cosentino, secondo quanto riferisce all'agenzia Ansa la sua portavoce, Paola Picilli. L'ultima giornata da uomo libero per il deputato Pdl, che dovrebbe costituirsi domani, è cominciata con il solito jogging alla Reggia di Caserta; poi è rientrato in casa.