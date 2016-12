foto LaPresse

- Il "Science Centre" di Città della Scienza di Napoli, distrutto da un incendio doloso, riprenderà le esposizioni sabato 13 aprile. L'annuncio è stato dato da Vittorio Silvestrini, presidente di Città della Scienza. In particolare, sarà riaperta una sezione dedicata ai bambini. Intanto sul fronte delle indagini, la procura si sta concentrando su alcuni affiliati ai clan della zona occidentale arrestati in passato per attentati incendiari.