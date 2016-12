Napoli, città della scienza: tracce di benzina

foto LaPresse Correlati Napoli, distrutta la città della scienza

18:58

- Tracce di benzina sono state rinvenute in alcune aree della Città della Scienza, andata a fuoco a Napoli la settimana scorsa. Il liquido infiammabile è stato ritrovato su sei reperti dislocati in quattro aree diverse della struttura, come ha comunicato la Procura della Repubblica del capoluogo campano. Dopo il rogo di lunedì, i magistrati di Napoli avevano aperto un'inchiesta per rogo doloso.