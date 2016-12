foto Ansa

19:12

- "L'obiettivo è ambizioso: ricostruire la Città della Scienza in 18 mesi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, a Napoli per un sopralluogo nella zona del polo culturale andato in fiamme lunedì. "Nessuno pensa di delocalizzare Città della Scienza in un'altra parte della città che non sia Bagnoli. Su questo posso rassicurare", ha aggiunto il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro.