Napoli: 25enne muore sotto i ferri

19:57

- Una 25enne è morta nell'ospedale di Boscotrecase (Napoli) durante un intervento alla colecisti per via laparoscopica. I medici non sono riusciti ad arrestare l'emorragia scaturita da una lesione all'aorta. La Procura e l'Asl Napoli 3 hanno aperto un'inchiesta. Attimi di tensione si sono verificati al momento della comunicazione del decesso ai parenti, tanto che è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.