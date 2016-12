Avellino, spara e uccide il figlio

17:55 - Ha ucciso il figlio di 30 anni, nel corso di una lite, sparandogli con una pistola regolarmente detenuta. Il giovane soffriva di disturbi comportamentali. E' accaduto in provincia di Avellino, in un'abitazione di San Martino Valle Caudina. L'uomo, 67 anni, è stato trovato dai carabinieri all'interno della sua casa e ora si trova in stato di fermo. Inutili i soccorsi per il 30enne, colpito al petto.