foto Ansa

19:28

- Stanno per essere consegnati dalla polizia 22 avvisi di garanzia per disastro colposo in relazione al crollo del palazzo di Chiaia, a Napoli. I destinatari delle notifiche potranno dunque nominare consulenti di fiducia, in vista degli accertamenti previsti nei prossimi giorni all'interno del palazzo e nel sottosuolo. Nell'indagine avviata il Comune di Napoli figura come parte offesa.