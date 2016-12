Città della Scienza, l'ipotesi resta di rogo doloso

foto Ansa 15:43 - Per l'incendio che ha distrutto a Napoli la Città della Scienza, l'ipotesi di reato attualmente "è quella di incendio doloso". Lo ha detto il procuratore Giovanni Colangelo, che ha però aggiunto: "Per non trascurare alcun aspetto, seguiamo tutte le piste". Gli investigatori intanto hanno acquisito una serie di campioni in numerosi punti di tutta l'area. I risultati si potranno avere già tra pochi giorni. - Per l'incendio che ha distrutto a Napoli la Città della Scienza, l'ipotesi di reato attualmente "è quella di incendio doloso". Lo ha detto il procuratore Giovanni Colangelo, che ha però aggiunto: "Per non trascurare alcun aspetto, seguiamo tutte le piste". Gli investigatori intanto hanno acquisito una serie di campioni in numerosi punti di tutta l'area. I risultati si potranno avere già tra pochi giorni.

Al vaglio ci sono anche alcune immagini acquisite, come ha spiegato il questore Luigi Merolla. "Le esamineramo. Ma non sono molte". Anche quando venisse confermata l'ipotesi dolosa resta più difficile capire chi potrebbe aver tratto vantaggio dal rogo: "Per ora è una risposta difficile da dare - ha continuato Merolla -, si impone cautela nel propendere per una ipotesi o per un'altra. E questa cautela impone un rigore investigativo che ci veda attenti a ogni possibile settore. Più andremo avanti negli accertamenti più si potranno individuare uno o più possibili moventi".



Il procuratore Colangelo non ha escluso che con il passare delle ore si potranno acquisire ulteriori elementi ancora più concreti "che ci consentiranno di indirizzare le indagini su una direzione più precisa".