foto Ansa

12:07

- I carabinieri del Nas hanno posto sotto sequestro tre strutture di accoglienza per anziani e disabili a Calvizzano, in provincia di Napoli. Dalle indagini è emerso che i circa 150 degenti venivano assistiti in maniera inadeguata da personale non abilitato, abbandonati a se stessi e in alcuni casi sottoposti a maltrattamenti.