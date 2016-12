foto Ansa

- La Procura della Repubblica di Napoli ha posto sotto sequestro l'area della "Città della Scienza" del capoluogo campano, distrutta dall'incendio divampato nella notte. La polizia ha avviato indagini per accertare le cause del rogo che ha interessato il museo interattivo considerato tra i gioielli culturali di Napoli. Non ci sono stati feriti, ma i danni sono ingentissimi: restano solo i muri perimetrali mentre l'interno dei padiglioni è devastato.