Obeso cade dal letto, in dieci per soccorrerlo

foto LaPresse 17:06 - Dieci volontari e una lettiga rinforzata sono stati necessari per risollevare un uomo caduto dal letto. Vittima dell'incidente, un 50enne di Postiglione (Salerno), dal peso di circa 325 chilogrammi. Il paziente è stato trasportato con un'ambulanza dell'associazione di volontariato Humanitas di Salerno, dotata di ammortizzatori rinforzati, all'ospedale di Eboli. L'uomo presenta una sospetta frattura a un arto e problemi respiratori.

- Dieci volontari e una lettiga rinforzata sono stati necessari per risollevare un uomo caduto dal letto. Vittima dell'incidente, un 50enne di Postiglione (Salerno), dal peso di circa 325 chilogrammi. Il paziente è stato trasportato con un'ambulanza dell'associazione di volontariato Humanitas di Salerno, dotata di ammortizzatori rinforzati, all'ospedale di Eboli. L'uomo presenta una sospetta frattura a un arto e problemi respiratori.

Curiosi davanti a casa - Nel primo pomeriggio è avvenuto il trasferimento del paziente, un ex bracciante agricolo che da qualche tempo non usciva più dalla sua abitazione di via Duchessa dove oggi si è radunata una folla di curiosi per seguire da vicino le operazioni di trasferimento.



Doghe rinforzate - Il presidente dell'Humanitas, Roberto Schiavone ha detto: “Il soccorso deve essere uguale per tutti”. Da tempo l'associazione di volontariato salernitana si è attrezzata per disporre il trasferimento in case di cura di ammalati obesi, costruendo una lettiga in ferro con doghe rinforzate, utilizzata il mese scorso per un altro paziente, una donna di 40 anni del comune di Serre (Salerno), che pesava oltre 250 chili. La donna che fu trasferita all'ospedale di Eboli, morì dopo alcuni giorni di ricovero.