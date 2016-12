Tentata estorsione a Berlusconi, Lavitola condannato a due anni e otto mesi

foto Ansa Correlati Lavitola, nuova ordinanza di arresto

La lettera di Lavitola mai spedita a Berlusconi 14:49 - L'ex direttore de "L'Avanti", Valter Lavitola, è stato condannato a due anni e otto mesi per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. E' stato invece assolto Carmelo Pintabona, l'imprenditore italo-argentino accusato di concorso. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato celebrato a Napoli; i pm avevano chiesto la condanna dei due rispettivamente a quattro anni e un anno e sette mesi. - L'ex direttore de "L'Avanti",, è statoE' stato invece, l'imprenditore italo-argentino accusato di concorso. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato celebrato a Napoli; i pm avevano chiesto la condanna dei due rispettivamente a quattro anni e un anno e sette mesi.

"La decisione del giudice ridimensiona i fatti riconducendoli a limiti molto meno allarmanti rispetto a quelli prospettati dall'accusa", ha detto l'avvocato Gaetano Balice, legale di Lavitola, commentando la sentenza. "L'ipotesi delittuosa - ha detto ancora Balice - è a mio avviso fantasiosa e priva di qualsiasi ancoraggio con la realtà".



I difensori di Pintabona, Mario Papa e Alfredo Serra, hanno invece espresso "totale soddisfazione" per l'esito del processo, dopo l'assoluzione dell'imputato "per non aver commesso il fatto. E' stata riconosciuta dal giudice, dopo un processo durato diverse udienze, nel quale sono state riversate molte memorie, la tesi sostenuta dall'inizio ovvero quella della totale innocenza di Pintabona".