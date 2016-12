Napoli, crolla un'ala di palazzo sul lungomare

Non ci sono dispersi - Nel crollo è stato investito in pieno un tram dell'Anm che, fortunatamente, non stava effettuando servizio passeggeri. Le forze dell'ordine hanno allontanato tutti i curiosi e le persone, che stavano dando il loro contributo nella ricerca dei possibili superstiti, a causa di una fuga di gas. Una catena umana si era infatti formata intorno alle macerie per aiutare i vigili del fuoco nella rimozione delle pietre. Nel frattempo due pale meccaniche sono in azione per sgombrare l'area dai detriti. Non risultano dispersi e le unità cinofile utilizzate per le ricerche sono rientrate nella sede delle Protezione civile regionale.



Un'infiltrazione d'acqua - A causare il crollo è stata molto probabilmente un'infiltrazione d'acqua. Lo riferisce il tenente Alfredo Marraffino della polizia municipale, responsabile dell'Unità operativa di Chiaia. A scopo precauzionale sono state sgomberate 10 famiglie.



C'è una voragine nel sottosuolo - Un grosso squarcio nel sottosuolo ai piedi del palazzo in parte crollato: è la voragine che si presenta agli occhi di soccorritori e curiosi dopo che sono state rimosse in gran parte le macerie. Intanto giungono ulteriori conferme sul fatto che l'allarme è stato dato dopo che i tecnici al lavoro nel cantiere della metropolitana hanno verificato il cattivo funzionamento di una cabina elettrica, con conseguenze di sospensione della corrente elettrica, a causa di una perdita d'acqua nel sottosuolo.



Malori tra i residenti - Sul tetto del palazzo c'è una piscina, che è rimasta intatta; è crollata solo la parte sottostante, quella che si affaccia su via Arco Mirelli e sulla Riviera di Chiaia. Sul luogo sono giunti anche il sindaco Luigi De Magistris e il vicesindaco Tommaso Sodano, mentre i pompieri hanno sgomberato i palazzi vicini. Malori, per la forte paura e lo stress, tra i residenti, che sono stati prontamente soccorsi.



Fischi al sindaco: "Dimettiti" - E proprio contro De Magistris hanno rivolto le loro contestazioni i cittadini dei palazzi sgomberati, quando De Magistris ha lasciato il luogo del crollo, urlandogli offese e insulti ed esortandolo a dimettersi. Gli abitanti dei palazzi sgomberati, oltre a quello del crollo anche i due adiacenti, parlano di incidente annunciato e sostengono che, nonostante le ripetute lamentele e le denunce agli organi competenti, l'amministrazione comunale "non ha mosso un dito".



Bloccata la fornitura di gas del palazzo - L'interruzione riguarderà solo l'edificio dove è avvenuto il crollo e non quelli precedenti e successivi. Continuano al momento i lavori di rimozione delle macerie con l'utilizzo di una pala meccanica e una miniruspa.



"Ho sentito il pavimento traballare e sono scappato fuori dall'edificio" - "Sono arrivato alle 9,15, si sentivano dei rumori e stavo per prendere l'ascensore quando è mancata la corrente". E' il racconto dei minuti che hanno preceduto il crollo parziale del palazzo di Chiaia di uno dei superstiti. "Così sono salito a piedi e con gli altri colleghi abbiamo visto le lesioni nei muri e abbiamo sentito il pavimento traballare sotto i piedi capendo subito che non era il terremoto". "A quel punto - aggiunge - abbiamo guadagnato le scale e siamo scesi".



Un testimone: "Sembrava un terremoto" - Diego Fernandes, commercialista, ha raccontato che i suoi colleghi si erano preoccupati per i forti rumori che avevano sentito già dalle 8 della mattina. "I miei colleghi hanno pensato a un terremoto - afferma - E' andata via l'elettricità, abbiamo sentito una forte puzza di gas e solo perché non c'era corrente non si sono verificate esplosioni".



Sos dei vigili del fuoco prima del crollo - Pochi minuti prima che il palazzo della Riviera di Chiaia venisse giù gli occupanti dell'edificio sono stati avvisati del pericolo dai vigili del fuoco ed invitati ad abbandonare l'edificio. "Uscite, uscite, ci hanno detto - riferisce uno dei superstiti che lavora come impiegato in uno degli uffici all'interno del palazzo - Ci hanno detto che stavano lavorando a una cabina elettrica che era già crollata".



I testimoni: "Disastro annunciato" - Secondo le testimonianze raccolte dall'inviato del "Mattino", "si tratta di un disastro annunciato". Da giorni infatti si stavano effettuando dei rilievi tecnici per verificare cedimenti strutturali.



"Forte rumore dalla cabina elettrica dell'edificio" - Alcuni abitanti della zona hanno affermato che poco prima del crollo hanno sentito un forte rumore da una cabina elettrica localizzata accanto all'ala dell'edificio.



L'intera zona è rimasta senza acqua: scuole evacuate - Tutta la zona della Riviera di Chiaia è senza acqua. Le scuole limitrofe sono state evacuate e il traffico interrotto. La zona interessata dal crollo è stata transennata, una folla di curiosi assiste alle operazioni di scavo a distanza di una cinquantina di metri.



Due vigili urbani salvi per miracolo - Sono vivi per miracolo due agenti della polizia municipale usciti dall'auto di servizio poco prima che si verificasse il crollo del fabbricato. La vettura è stata schiacciata da alcuni massi caduti dall'edificio. I vigili urbani erano stati chiamati per un intervento al civico 72 per verificare l'eventualità di una perdita d'acqua. Inoltre, alcune persone presenti all'interno dello stabile avevano avvertito scricchiolii prima del crollo.



Meccanico: "Vivo per miracolo" - "Se sono vivo è per un miracolo". Vincenzo Senese lavora come meccanico proprio dove è crollato al suolo un'intera ala del palazzo. "Se non sono sotto le macerie - racconta - è solo perché sono stato chiamato da un cliente che aveva la macchina parcheggiata 50 metri più in là. Da lì ho assistito al crollo. Prima è venuta giù la parte di sopra e poi si è sbriciolato tutto il resto. Ho sentito un boato, come se fosse una bomba, e le urla disperate della gente".



Controlli su possibili richieste di ristrutturazione - Il presidente della Prima municipalità di Napoli, Fabio Chiosi, ha incaricato i suoi uffici di effettuare controlli su eventuali richieste di ristrutturazione presentate per il palazzo al civico 72 crollato parzialmente. Le verifiche riguarderanno in particolare eventuali lavori edilizi interni all'edificio.