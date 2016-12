Pompei, 16enne morto in un campo di calcio

foto Ansa Correlati Malore sul campo, 17enne muore a Palermo 09:54 - Un ragazzo di 16 anni è morto dopo aver accusato un malore pochi minuti dopo l'inizio di una partita di calcetto a Pompei. La tragedia si è verificata sul campo della parrocchia del Santissimo Salvatore, poco distante dal Santuario. Il giovane aveva giocato solo pochi minuti quando si è avvicinato alla panchina per bere e si è accasciato a terra. Quando è giunto il personale del 118, il ragazzo era già morto. - Un ragazzo didopo aver accusato unpochi minuti dopo l'inizio di una. La tragedia si è verificatadel Santissimo Salvatore, poco distante dal Santuario. Il giovane aveva giocato solo pochi minuti quando si è avvicinato alla panchina per berea. Quando è giunto il personale del 118, il ragazzo era già morto.

Amici e familiari hanno manifestato la loro rabbia nei confronti dei soccorsi che - a loro dire - non sarebbero stati tempestivi. Ma i paramedici respingono le accuse. I genitori del ragazzo, che frequentava il liceo scientifico, hanno riferito come il giovane non abbia mai sofferto di problemi cardiaci. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Le indagini vengono svolte dai carabinieri.